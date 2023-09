Tragiczny finał policyjnej interwencji w Ohio. Funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił ciężarną 21-latkę

Policja w Ohio opublikowała nagranie z interwencji, podczas której jeden z funkcjonariuszy śmiertelnie postrzelił ciężarną kobietę. Do zdarzenia doszło na parkingu supermarketu w mieście Blendon Township. Kobieta była podejrzana o kradzież, ale odmówiła opuszczenia samochodu i próbowała odjechać, potrącając jednego z policjantów.

Zdarzenie miało miejsce 24 sierpnia w Blendon Township w Ohio, 24 km od Columbus, stolicy stanu. Do interwencji policji doszło po tym, jak pracownik sklepu spożywczego zgłosił, że 21-letnia Ta'Kiya Young była jedną z kilku osób, które ukradły alkohol.

- Wysiądź z samochodu. - Po co? - Powiedzieli, że coś ukradłaś. Nie odjeżdżaj. - Ja nic nie ukradłam, to inne dziewczyny. - Skoro tak, to wysiądź z samochodu. - Nie, nie zrobię tego. - Wysiadaj! - Zamierzasz mnie zastrzelić? - Wysiądź z samochodu!