Miał sprzątać dom babci. Policjanci zastrzelili 28-latka, biorąc go za "potencjalnie podejrzanego"

czytaj dalej

Wzywamy Rosję do wypełnienia zobowiązań wynikających z traktatu Nowy START- napisały państwa NATO we wspólnym oświadczeniu. Jak podkreślono, umowa między Waszyngtonem i Moskwą przyczynia się do stabilności międzynarodowej poprzez ograniczanie rosyjskich i amerykańskich strategicznych sił nuklearnych.