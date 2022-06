Policjanci śmiertelnie postrzelili 13-latka, matkę powiadomili po pięciu dniach. "Nie rozumiem, co ukrywają"

Lynda Espinoza oskarża policję o zastrzelenie jej 13-letniego syna, Andre Hernandeza. O jego śmierci została powiadomiona po pięciu dniach. - Naprawdę nie rozumiem, co ukrywa policja - powiedziała w rozmowie z NBC News. - Nie udaję, że mój syn był aniołkiem. Po śmierci siostry nie wracał do domu i zaczął się pojawiać w szemranym towarzystwie. Ale nadal zasługuje na sprawiedliwość.

- Nie wiem, co mam zrobić, kiedy to zobaczę. Ale chcę wiedzieć, dlaczego zastrzelili mojego syna - powiedziała kobieta w rozmowie z NBC News. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej Espinoza pochowała swoją 16-letnią córkę Naveah Martinez, którą 10 maja znaleziono zastrzeloną w skradzionym samochodzie niedaleko domu.

Policja: chłopiec celowo uderzył w radiowóz

Według policji w San Antonio w Teksasie, przebieg wydarzeń był następujący: funkcjonariusze ruszyli w pościg za autem, ponieważ jego opis pasował do pojazdu widzianego wcześniej podczas strzelaniny. Jechał nim trzynastolatek z dwiema innymi osobami. Kiedy policja zbliżyła się do samochodu prowadzonego przez Andre, chłopak wrzucił bieg wsteczny i uderzył w inny radiowóz za nim. Funkcjonariusz miał strzelić w kierunku nastolatka, by powstrzymać go przed ponownym uderzeniem.