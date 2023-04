Policjanci podczas interwencji pomylili adresy. Na miejscu zastrzelili mężczyznę

Wezwani do awantury domowej funkcjonariusze z Departamentu Policji w Farmington śmiertelnie postrzelili 52-letniego mężczyznę, po tym jak pomylili budynki i weszli do niewłaściwego domu. Okoliczności śmierci mężczyzny są obecnie wyjaśnianie przez służby z Nowego Meksyku.

Jak przyznaje sama policja, Robert Dotson nie był przedmiotem wezwania, na które mieli odpowiedzieć funkcjonariusze, a które zakończyło się w tragiczny sposób. - To straszne zdarzenie, z powodu którego jest mi niezwykle przykro - zaznaczył w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Steve Hebbe, komendant policji w Farmington. Jak wyjaśnił, w środę 5 kwietnia około godziny 23:30 lokalnego czasu przyjęto zgłoszenie dotyczące awantury domowej, jaka miała miejsce w domu przy Valley View Avenue 5308. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze, "omyłkowo udali się w stronę 5305 Valley View Avenue zamiast 5308 Valley View Avenue", który znajdował się po drugiej stronie ulicy.

Funkcjonariusze postrzelili Roberta Dotsona

Z relacji komendanta Hebbe wynika, że po tym, jak nikt nie odpowiedział na pukanie do drzwi, policjanci skontaktowali się z dyspozytorem, który miał następnie zadzwonić do osoby, która dokonała zgłoszenia i poprosić ją o wyjście przed budynek. Nim to się stało, Robert Dotson zdążył już jednak otworzyć funkcjonariuszom drzwi własnego domu. Mężczyzna był uzbrojony.