Policjanci podjechali bez świateł, zastrzelili mężczyznę. Okazało się, że pomylili adres

Do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny doszło w kwietniu 2023 roku. Wezwani do awantury domowej funkcjonariusze z miasta Farmington udali się do niewłaściwego domu, znajdującego się po drugiej stronie ulicy niż ten, do którego było wezwanie. Mężczyzna otworzył drzwi, trzymając w ręku broń. Został śmiertelnie postrzelony.