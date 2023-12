Policjanci chcieli przeszukać dom, budynek wyleciał w powietrze

Jak podaje policja hrabstwa Arlington w komunikacie prasowym, funkcjonariusze uzyskali nakaz przeszukania domu i próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną przez telefon i głośniki. Podejrzany nie odpowiadał, pozostawał zabarykadowany w środku. Gdy policjanci próbowali wejść do budynku, mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej. Następnie, ok. godz. 20.25, w domu doszło do eksplozji. Na miejsce przybyła straż pożarna, która ugasiła ogień ok. 22.30. Trzech funkcjonariuszy zgłosiło drobne obrażenia, nie zostali przewiezieni do szpitala. Policja nie poinformowała, czy mieszkaniec domu przeżył eksplozję.

"Potężny huk" było słychać 3,2 km dalej

Władze prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn eksplozji. Media podają, że ok. 20.20 w okolicy "słychać było potężny huk", a w sąsiedztwie wyłączono prąd. - Myślałam, że samolot eksplodował - powiedziała cytowana przez portal CBS News Carla Rodriguez z South Arlington, która twierdzi, że usłyszała wybuch z odległości 3,2 km i, jak dodała, przybyła na miejsce, by zobaczyć, co się stało. Z kolei mieszkaniec okolicy powiedział reporterom, że był przekonany, że "coś się stało w jego domu". - Nie przyszłoby mi do głowy, że do czegoś doszło pół mili (ok. 800 metrów - red.) dalej - podkreślił.