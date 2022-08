Uzbrojony mężczyzna zaatakował siedzibę FBI w Cincinnati

Uzbrojony i ubrany w kamizelkę kuloodporną mężczyzna próbował wedrzeć się w czwartek rano czasu lokalnego do siedziby Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Cincinnati. - Włączył się alarm i przybyli uzbrojeni agenci FBI, a podejrzany uciekł - poinformowała policja federalna.

Rzecznik policji poinformował o prowadzonym pościgu za mężczyzną. - Kiedy pojazd się zatrzymał w wiejskiej okolicy, około 50 kilometrów od Cincinnati, doszło do wymiany ognia między nimi a podejrzanym - powiedział.

Następnie, jak wynikało z relacji przekazanej przez funkcjonariusza, napastnik ukrył się w polu kukurydzy, gdzie otoczyły go siły bezpieczeństwa. Po nieudanej próbie skłonienia go do poddania się i kolejnej wymianie ognia został zastrzelony przez policję. Nie podano jak dotąd informacji o motywach 42-letniego sprawcy.