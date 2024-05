Jak wynika z raportu bostońskiej policji do zdarzenia doszło w piątek, 3 maja około godziny 15:00 miejscowego czasu. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o osobie dźgniętej nożem w apartamentowcu w rejonie Brandywyne Drive we wschodniej części miasta. Na miejscu znaleźli kobietę z raną szyi. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie zagrożenia życia.

84-letniemu mężczyźnie, sąsiadowi ofiary, którego personaliów nie ujawniono, postawiono m.in. zarzut napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia (noża) i spowodowanie obrażeń u osoby niepełnosprawnej. On również został przewieziony do szpitala na badania - z nieoficjalnych informacji lokalnych mediów wynika, że ​​cierpi na chorobę serca. O jego dalszym losie zdecydować ma sąd.

Napaść na niepełnosprawną słuchowo kobietę

Do dochodzącej do siebie ofiary ataku dotarły po kilku dniach miejscowe media. Jak mówiła 56-latka, do napaści doszło przed drzwiami jej mieszkania. ​​Jej 84-letni sąsiad miał podejść do niej i zranić ją nożem w szyję i rękę, gdy próbowała wejść do środka. Według słów kobiety, napastnik miał duży nóż. Rana ręki powstała gdy broniła się przed atakiem.