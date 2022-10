Policja: wypuściła pszczoły, by zatrzymać eksmisję. "Naraziła na niebezpieczeństwo życie kilku funkcjonariuszy"

Władze twierdzą, że Rorie Susan Woods celowo wypuściła pszczoły, by powstrzymać policjantów prowadzących czynności związane z eksmisją w jednym z domów, poinformowało w komunikacie prasowym biuro szeryfa hrabstwa Hampden. Kobiecie postawiono kilka zarzutów związanych z napaścią z użyciem niebezpiecznej broni oraz zarzut zakłócania porządku. Woods nie przyznaje się do winy i została wypuszczona na wolność - podaje CNN, powołując się na portal The Patriot-News. Nie jest jasne, czy dom należał do kobiety, ani w jaki sposób mogła być powiązana z eksmisją.