Co najmniej siedem strzałów do 29-letniego Afroamerykanina. Zamieszki po intwerwencji policji

29-letni Jacob Blake został postrzelony przez policję w niedzielę. W jego kierunku oddano co najmniej siedem strzałów. Na zarejestrowanym nagraniu widać, jak do wchodzącego do samochodu Blake'a co najmniej jeden z trzech obecnych na miejscu zdarzenia policjantów otwiera ogień. Kiecy padły strzały - jak informują lokalne media - w samochodzie przebywało trzech synów Blake'a. Rodzina postrzelonego uważa, że przed incydentem próbował on załagodzić spór dwóch osób dotyczący zarysowania samochodu. Blake przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny.