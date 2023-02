Policja ostrzega przed mężczyzną w przebraniu Ciasteczkowego Potwora

Policja w Santa Cruz ostrzega przed "Ciasteczkowym Potworem"

"W ostatnim czasie w Santa Cruz mężczyzna przebrany za Ciasteczkowego Potwora wywołuje niepokój w okolicach plaży i nabrzeża" - wskazał Departament Policji Santa Cruz (SCPD) w oświadczeniu, zamieszczonym na Facebooku 23 lutego. Policjantom udało się ustalić jego tożsamość - to mężczyzna o nazwisku Adam Sandler, ale nie ma on żadnego związku z popularnym aktorem. Policja podkreśla też, że nie jest on zatrudniony przez żadną instytucję ani przedsiębiorstwo z miasta ani okolic.