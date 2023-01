Policja opublikowała nagranie z domu Pelosich. Widać na nim moment ataku na męża spikerki

W akcie oskarżenia prokuratura federalna podała, że włamując się do rezydencji Pelosich w San Francisco, napastnik "był przygotowany na to, by zatrzymać i skrzywdzić spikerkę Nancy Pelosi " oraz że miał przy sobie plastikowe kajdanki jednorazowe, taśmę, sznur i co najmniej jeden młotek.

Policyjna kamera zarejestrowała atak na Paula Pelosiego

W piątek policja opublikowała nagranie z monitoringu sprzed domu Pelosich, a także nagranie z policyjnej kamery, który pokazuje interwencję funkcjonariuszy. Na pierwszym widać, jak DePape podchodzi do domu Paula i Nancy Pelosich i rozgląda się. Po chwili odchodzi i wraca na miejsce z plecakiem, z którego wyciąga rękawiczki, które nakłada, oraz młotek, którym toruje sobie drogę do wnętrza domu.

Na kolejnym nagraniu, z kamery umieszczonej na mundurze policyjnym, widać funkcjonariuszy zbliżających się do domu Pelosich. Gdy dotarli na miejsce, 82-letni Paul Pelosi i napastnik trzymali w rękach młotek. Policjanci na początku spokojnie zwracali się do napastnika, pytając go, co się dzieje. DePepe odpowiadał, że "wszystko w porządku". Następnie policjanci kazali mu "rzucić młotek" na ziemię, co spotkało się z odmową. Chwilę później napastnik wytrącił Pelosiemu narzędzie z ręki i uderzył go w głowę. Funkcjonariusze od razu rzucili się i pojmali 42-latka.