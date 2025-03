Policja odzyskała cenne kolczyki połknięte przez złodzieja

Policja w Stanach Zjednoczonych Źródło: Reuters Archive

Policja z Orlando na Florydzie poinformowała, że odzyskała kolczyki warte w przeliczeniu prawie 3 miliony złotych, które połknął złodziej podczas zatrzymania. Wcześniej funkcjonariusze podzielili się zdjęciem rentgenowskim, na którym widać biżuterię.

Jak podaje BBC, policja w Orlando odzyskała dwa komplety kolczyków o wartości łącznie 769 500 dolarów (czyli w przeliczeniu ponad 2,9 mln zł), które połknął schwytany przez nich domniemany złodziej. Według policji, Jaythan Gilder był monitorowany w szpitalu w Orlando, zanim kolczyki "zostały wydalone z jego organizmu". 32-latkowi postawiono już zarzuty rozboju i kradzieży pierwszego stopnia.

Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna okłamał pracowników sklepu z biżuterią Tiffany & Co. w Orlando, mówiąc, że reprezentuje "zawodowego sportowca" drużyny koszykarskiej Orlando Magic. Gdy pracownicy zaprezentowali "kilka cennych przedmiotów" w pomieszczeniu dla VIP-ów, mężczyzna miał ukraść kolczyki i pierścionek z diamentem o wartości 587 000 dolarów, a następnie wybiec ze sklepu. Po drodze zgubił pierścionek. Gdy tego samego dnia policjanci zatrzymywali mężczyznę, zobaczyli, jak "połyka kilka przedmiotów, które prawdopodobnie były skradzionymi kolczykami".

Floryda. Złodziej połknął skradzione kolczyki

Policja zabrała Gildera do miejscowego szpitala, a następnie udostępniła opinii publicznej zdjęcie rentgenowskie, na którym widać było, że w jamie brzusznej mężczyzny znajdują się ciała obce.

Floryda. 32-latek skradł parę kolczyków Źródło: Policja w Orlando

Jak komentował detektyw Aaron Goss, sprawa "zmieniła się w maraton, a nie sprint". Po około dwóch tygodniach pobytu 32-latka w szpitalu, policja odzyskała skradzione kolczyki. Po oczyszczeniu trafiły do głównego jubilera sklepu z biżuterią Tiffany & Co., który potwierdził już, że numery seryjne na odzyskanej biżuterii zgadzają się z numerami skradzionych egzemplarzy. Służby przekazały BBC, że 32-latek, który przebywa obecnie w areszcie na terenie hrabstwa Orange, obrabował w 2022 roku inny sklep Tiffany & Co. - w Teksasie. Ponadto z oświadczenia policji wynika, że w stanie Kolorado wydano za nim 48 nakazów zatrzymania.

Policja odzyskała kolczyki połknięte przez złodzieja Źródło: Orlando Police

