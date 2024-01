3-latek znalazł odbezpieczoną "broń tatusia", śmiertelnie postrzelił 2-letniego brata

W ubiegły poniedziałek policja z Covington na przedmieściach Cincinnati w USA otrzymała zgłoszenie o postrzeleniu dziecka w jednym z mieszkań przy Warren Street. Gdy funkcjonariusze podjeżdżali do budynku zobaczyli mężczyznę niosącego na rękach małego chłopca. Dziecko miało poważną ranę klatki piersiowej i mocno krwawiło. "Policjanci rozpoczęli udzielanie pomocy na ulicy do czasu przybycia ratowników medycznych" - poinformowała komenda w Covington. Chłopca przetransportowano do Centrum Medycznego Szpitala Dziecięcego w Cincinnati. Lekarzom nie udało się jednak uratować jego życia.

3-latek zastrzelił 2-letniego brata. Zarzuty dla rodziców

Jak mówi cytowany przez stację FOX19 Now prokurator Rob Sanders z prokuratury hrabstwa Kenton, tragedii można było uniknąć. - Dwie dorosłe osoby zostawiły naładowaną broń, z nabojem w komorze, w pobliżu 3-latka pozostawionego bez nadzoru. To nie oskarżenie w sprawie broni i prawa do jej posiadania. To przypomnienie, by uważać na swoje dzieci i odpowiednio przechowywać broń - podsumował na konferencji prasowej.