Policja: po kłótni na boisku 11-latek wyciągnął pistolet z samochodu mamy i postrzelił dwóch 13-latków

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na terenie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Apopka pod Orlando na Florydzie, gdzie trwał trening lokalnej drużyny futbolu amerykańskiego. Jak podaje CNN 11-letni chłopiec został tam zatrzymany jako podejrzany o postrzelenie dwóch kolegów. Mike McKinley, szeryf z Apopki poinformował we wtorek, że jeden z nich został ranny w ramię, drugi w tułów. Obaj chłopcy w wieku 13 lat trafili do szpitala, jeden już go opuścił, drugi ciągle jest pod opieką lekarzy.