Pogrzeb porwanej wnuczki miliardera Josepha Orgilla III odbył się w miejscu, w którym brała ślub

"Dokończ bieg Lizy"

Tydzień po uprowadzeniu Fletcher setki osób wyszły na ulice Memphis ze świecami, by zaśpiewać "This Little Light of Mine", utwór, który Fletcher wykonała w filmie zadedykowanym swoim uczniom. Inne wzięły udział w biegu trasą, którą nauczycielka biegła w dniu uprowadzenia. Jak podaje CBS News, podobne wydarzenia odbyły się m.in. w Dallas, Nashville, Chattanooga, Tupelo, Mississippi i innych amerykańskich miastach i miasteczkach.