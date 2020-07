W Atlancie pożegnano Johna Lewisa. "Poświęcił swój czas na Ziemi na walkę z atakami na demokrację"

W trakcie swojego przemówienia Barack Obama stwierdził, że John Lewis "poświęcił swój czas na Ziemi na walkę z atakami na demokrację". Nazwał go "najlepszym uczniem" pastora Martina Luthera Kinga, oceniając, że "przeniósł USA trochę bliżej najwyższych ideałów". Wywodzący się z Partii Republikańskiej Bush przyznał, że z Lewisem "oczywiście mieli swoje różnice zdań". - Ale w Ameryce, o którą walczył John Lewis i w którą ja wierzę, różnice opinii są nieodzownym elementem i dowodem na działanie demokracji - stwierdził.

Bill Clinton zauważył, że Lewis "pozostawił rozkazy", odnotowując opublikowany w dniu pogrzebu artykuł zmarłego w dzienniku "New York Times". Lewis poparł w nim uczestników antyrasistowskich protestów, pisząc, że "w ostatnich dniach i godzinach życia zainspirowali go". "Zwykli ludzie o niezwykłej wizji mogą odkupić duszę Ameryki, wpadając w coś, co nazywam 'dobrymi kłopotami, koniecznymi kłopotami'" - ocenił.