Rosja "wodzi Trumpa za nos" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Donald Trump spotka się w tym tygodniu z królem Zjednoczonego Królestwa Karolem III oraz premierem Keirem Starmerem.

Będzie to druga wizyta państwowa Trumpa w Wielkiej Brytanii. Drugie zaproszenie dla prezydenta USA na spotkanie tej rangi to sytuacja bez precedensu.

Wizycie będą towarzyszyć szczególne środki ostrożności, spowodowane zabójstwem Charliego Kirka oraz ubiegłorocznym zamachem na Donalda Trumpa - wskazują eksperci.

Prezydent USA wraz z żoną mają wylądować w Londynie we wtorek wieczorem. W ciągu kolejnych dwóch dni Donald Trump weźmie udział między innymi w wystawnym bankiecie z udziałem króla Karola III na zamku Windsor i spotka się z premierem Keirem Starmerem. W harmonogramie znalazło się też zwiedzanie królewskiej kolekcji w Windsorze, parada królewskich powozów oraz złożenie wieńca na grobie królowej Elżbiety II.

Choć każda wizyta głowy państwa wiąże się ze szczególnymi środkami ostrożności, eksperci twierdzą, że niedawne zabójstwo Charliego Kirka oraz zamach na Trumpa w ubiegłym roku wpłynęły na "intensywne rozważania kwestii potencjalnych zagrożeń" - odnotował "New York Times" w niedzielę.

Operacja, jakiej nie było od koronacji

"Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że na potrzeby wizyty państwowej prezydenta Trumpa przygotowują największą operację dotyczącą bezpieczeństwa od czasu koronacji króla Karola III w 2023 roku" - podał "NYT". Dziennik przytoczył wypowiedź Simona Morgana, właściciela firmy ochroniarskiej i byłego funkcjonariusza oddziału londyńskiej policji odpowiedzialnego za ochronę rodziny królewskiej. Jego zdaniem zabójstwo Kirka skłoni urzędników odpowiedzialnych za zabezpieczenie wizyty prezydenta USA do "podwojenia wysiłków", by żadna pozycja, z której można potencjalnie oddać strzał, nie pozostała niechroniona. - Będą dążyć do kontroli przestrzeni we wszystkich aspektach, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu - powiedział Morgan.

Matthew Wilkinson, policyjny inspektor odpowiedzialny za ochronę przestrzeni powietrznej w rozmowie z "NYT" wskazał, że policja zaangażuje jednostki patrolujące z ziemi, powietrza i wody. - Prowadzimy znaczącą operację policyjną, ale składa się ona z wielu różnych warstw zabezpieczeń - ocenił. Jak dodał, szereg zastosowanych taktyk będzie widocznych, podczas gdy część z nich jest "ściśle tajna".

Donald Trump przed Białym Domem, 14 września 2025 r. Źródło: PAP/EPA/Francis Chung / POOL

Policja odpowiedzialna za Windsor i okolice już w pierwszym tygodniu miesiąca poinformowała, że w ramach przygotowań do wizyty rozpoczęła zwiększanie liczby patroli i środków bezpieczeństwa.

Bezprecedensowa wizyta Trumpa

Podróż Trumpa do Wielkiej Brytanii uznawana jest za nietypową, ponieważ prezydenci USA sprawujący drugą kadencję zazwyczaj nie biorą udziału w wizytach państwowych na zaproszenie monarchy. Zamiast tego uczestniczą w spotkaniu przy herbacie lub lunchu z władcą, jak stało się m.in. w przypadku George'a W. Busha i Baracka Obamy.

Brytyjski premier Keir Starmer wręczył Donaldowi Trumpowi list od Karola III z zaproszeniem na Wyspy podczas spotkania w Białym Domu w lutym. We fragmencie listu, który przytoczył portal Sky News monarcha pisał między innymi o planowaniu "historycznej, drugiej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii".

Donald Trump pokazał list od króla Karola III (luty 2025) Źródło: Chris Kleponis/Abaca/PAP

Wizyta w Wielkiej Brytanii nastąpi dwa miesiące po prywatnej wizycie Trumpa w Szkocji, podczas której amerykański prezydent spotkał się ze Starmerem, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i pierwszym ministrem Szkocji Johnem Swinneyem.

W trakcie wizyty państwowej w 2019 r. Trump spotkał się z królową Elżbietą II i wypił herbatę u króla Karola, wówczas księcia Walii. Prezydent USA wygłosił wtedy przemówienie podczas wystawnego bankietu państwowego w sali balowej w oficjalnej rezydencji brytyjskiej monarchii.