Świat

Bawili się na weselu, nagle zapadła się podłoga

656013044_1377878517712468_223899952056260249_n
Policja w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Reuters Archive
W sali weselnej w amerykańskim miasteczku Tamworth podczas sobotniego przyjęcia weselnego zapadła się podłoga. Połowa spośród niemal 150 gości imprezy wpadła do piwnicy.

Sześć osób trafiło do okolicznych szpitali po tym, jak w sali weselnej w miejscowości Tamworth w stanie New Hampshire nagle zapadła się podłoga. Służby przyjęły zgłoszenie około godziny 16.30 w sobotę - informuje stacja CBS News. Portal USA Today, powołując się na informacje straży pożarnej podaje, że do zdarzenia doszło, gdy w sali znajdowało się około 145 gości weselnych.

Połowa gości weselnych wpadła do piwnicy
Połowa gości weselnych wpadła do piwnicy
Źródło: NH State Fire Marshal's Office/facebook

Wypadek na weselu. 70 gości wpadło do piwnicy

Z oświadczenia biura miejscowego komendanta straży pożarnej wynika, że podłoga zapadła się tworząc otwór o wymiarach 6 na 6 metrów, przez który do piwnicy wpadło około 70 osób. Część utknęła między belkami, inni spadli na sam dół, gdzie znajdowały się sprzęty rolnicze. Przed przybyciem straży pożarnej i ratowników medycznych goście wyciągali innych z piwnicy i opatrywali drobne rany - podaje CBS News.

Preserve at Chocorua, sala weselna
Preserve at Chocorua, sala weselna
Źródło: NH State Fire Marshal's Office/Facebook

- To ogromne szczęście, że więcej osób nie odniosło obrażeń - powiedział NBC10 Boston Sean Toomey, stanowy komendant straży pożarnej z New Hampshire. Ocenił, że wysokość między poziomem sali a podłogą piwnicy to 2,5 metra.

Jak wstępnie ustalono sala weselna mogła być przepełniona. Według magazynu "People" budynek należy do kompleksu założonego w 1778 roku. Właściciele sali nie odnieśli się do zdarzenia.

Śmierć na weselu. Zawalił się fragment tarasu

Opracowała Ewa Żebrowska / AM

Źródło: CBS News, NTD, USA Today, People

Źródło zdjęcia głównego: NH State Fire Marshal's Office/facebook

