Od miesięcy miał planować morderstwo swoich trzech synów. Akta sprawy ukazują bezmiar okrucieństwa

"To najpoważniejsze przestępstwo, jakie mamy w księgach, sędzio" – mówił cytowany przez portal Independent David Gast, zastępca prokuratora hrabstwa Clermont, podczas pierwszego wystąpienia w sądzie. Mark Tekulve, główny prokurator hrabstwa Clermont, podkreślił, że "jest to sprawa o karę śmierci". - Moim celem jest jego egzekucja za zabicie tych małych chłopców. To niezrozumiały horror - powiedział.

Szczegóły brutalnego zabójstwa trzech synów

Do zabójstwa trzech chłopców w wieku 3, 4 i 7 lat doszło 15 czerwca w miejscowości Monroe Township w Ohio. WCPO powołując się na dokumenty sądowe, przedstawia serię zdarzeń poprzedzających zbrodnię. Chad Doerman miał wrócić do domu z pracy wcześniej niż zwykle, poprosił żonę i trzech chłopców, by dołączyli do niego na drzemkę w głównej sypialni. Podczas gdy reszta rodziny przeniosła się do tego pomieszczenia, 12-letnia pasierbica mężczyzny oglądała telewizję w pokoju rodzinnym. Gdy rodzina Doermana już spała, ten miał wyciągnąć z sejfu karabin, załadować magazynek, wrócić do sypialni, a następnie dwa razy strzelić do jednego ze swoich synów. Obudzona żona miała próbować pomóc dziecku i krzyczeć do pozostałych synów, by uciekali. Po chwili w kierunku jednego z uciekających chłopców również padły strzały.