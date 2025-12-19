Logo strona główna
Świat

Podejrzany o zabicie dwóch osób na uniwersytecie miał potem zastrzelić wybitnego naukowca

Sprawca ataku opuszcza wydział inżynierii i fizyki Uniwersytetu Browna. Ujęcie z nagrania
Policja w rejonie Uniwersytetu Browna, gdzie doszło do strzelaniny (14.12.2025)
Źródło: Reuters
Claudio Valente, sprawca masakry na Uniwersytecie Browna, według prokuratury jest również odpowiedzialny za zabójstwo profesora Nuna Loureiro w jego domu. Obie zbrodnie dzielą dwa dni.

Portugalczyk Claudio Neves Valente jest podejrzany o oddanie śmiertelnych strzałów na Uniwersytecie Browna. Sprawca zaatakował w sobotę 13 grudnia. Zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Według informacji podanych dziś przez CNN, Valente został też oskarżony o zabójstwo profesora Massachusetts Institute of Technology (MIT), do którego doszło dwa dni po strzelaninie na uniwersytecie.

- 15 grudnia zamordował profesora MIT Nuna Loureiro w jego domu w Brookline w stanie Massachusetts - powiedziała prokurator okręgowa Massachusetts Leah Foley na konferencji prasowej w czwartek wieczorem.

47-letni Nuno Loureiro był dyrektorem Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji. Sprawował nadzór nad jednym z największych laboratoriów uczelni, pod jego kierownictwem nad technologią syntezy jądrowej pracowało około 250 naukowców.

Zastrzelono naukowca, którego praca mogła "zmienić bieg historii"
Zastrzelono naukowca, którego praca mogła "zmienić bieg historii"

Foley dodała, że 48-letni Neves Valente uczęszczał wcześniej na ten sam program studiów co ofiara. Było to jeszcze w Portugalii w latach 1995–2000. Valente został odnaleziony w magazynie w Salem w New Hampshire, gdzie - jak ustalono - popełnił samobójstwo.

Strzały na uniwersytecie. Podejrzany znaleziony martwy

Strzały na uniwersytecie. Podejrzany znaleziony martwy

Strzały na uniwersytecie, dwie osoby nie żyją. Nowe informacje

Strzały na uniwersytecie, dwie osoby nie żyją. Nowe informacje

Motyw ataku na uniwersytecie wciąż nieznany

Śledczy poinformowali, że do ustalenia sprawcy przyczyniły się obserwacje pracownika obsługi kampusu oraz anonimowy wpis na serwisie internetowym Reddit. Motyw ataku na uniwersytet pozostaje nieznany.

Gubernator stanu Rhode Island, gdzie znajduje się Uniwersytet Browna, Dan McKee pochwalił zespół lokalnych, stanowych i federalnych organów ścigania za ich "niezwykłą współpracę i profesjonalizm”.

- Kontynuując wspieranie Uniwersytetu Browna i społeczności Providence w procesie leczenia ran, nasze serca pozostają z ofiarami i ich rodzinami, których życie zostało na zawsze zmienione. W tym trudnym momencie widzieliśmy wstrząsającą tragedię, ale widzieliśmy też, jak Rhode Island się zjednoczyło. I razem będziemy iść naprzód - dodał McKee.

Dramatyczne nagranie z ataku na uczelni. "To się działo naprawdę"
Dramatyczne nagranie z ataku na uczelni. "To się działo naprawdę"

Co wiadomo o sprawcy

Rektor uniwersytetu Browna Christina H. Paxson oświadczyła, że Valente studiował na uczelni przez trzy semestry na studiach podyplomowych, a w chwili sobotniej strzelaniny nie miał żadnych aktywnych powiązań z uniwersytetem.

- Nie był obecnie studentem, nie był pracownikiem i nie uzyskał dyplomu uniwersytetu, uczęszczając na zajęcia tylko przez trzy semestry - podkreśliła. Portugalczyk został przyjęty do programu doktoranckiego (Sc.M-PhD) z fizyki i był zapisany na uczelnię od jesieni 2000 r. do wiosny 2001 roku. Następnie wziął urlop i formalnie wycofał się z uczelni 31 lipca 2003 roku.

CNN zwraca uwagę, że minister bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem ogłosiła w czwartek zawieszenie programu loterii wizowej dla osób ubiegających się o wizy imigracyjne. Zauważyła, że Valente wjechał do USA właśnie w ramach tego programu w 2017 roku i otrzymał zieloną kartę.

Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw
Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw

Autorka/Autor: az

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

