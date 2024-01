Otworzył ogień do funkcjonariuszy. Podejrzany o włamanie do budynku Sądu Najwyższego stanu Kolorado w rękach policji

W budynku Sądu Najwyższego stanu Kolorado aresztowano podejrzanego, który otworzył ogień do funkcjonariuszy policji. Sąd ten w grudniu orzekł, że Donald Trump nie będzie mógł znaleźć się na kartach wyborczych w tym stanie. Władze nie potwierdziły dotąd związku między wydarzeniami.

Rzecznik policji w Denver opisał stacji ABC Denver 7, że krótko po godzinie 1 w nocy czasu lokalnego funkcjonariusze policji zostali wezwani do budynku Sądu Najwyższego stanu Kolorado, gdzie skierowali się do podejrzanego, który otworzył do nich ogień.