Pociąg wykoleił się po uderzeniu w osuwisko skalne. Na miejscu wybuchł pożar

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku pociągu towarowego w amerykańskim stanie Wirginia Zachodnia. Według wstępnych ustaleń pociąg uderzył w osuwisko skalne. Na miejscu wybuchł pożar, doszło też do wycieku oleju napędowego - poinformowała Agencja Reutera.

Pociąg towarowy CSX Corp wykoleił się w środę 8 marca rano czasu miejscowego w Sandstone w Wirginii Zachodniej, po uderzeniu w osuwisko skalne. W wyniku wypadku trzech członków obsługi pociągu zostało rannych, a do pobliskiej rzeki wyciekł olej napędowy. Na miejscu wybuchł pożar. Jak wstępnie ustalono, wykoleiły się wszystkie cztery lokomotywy i dziewięć pustych wagonów towarowych przeznaczonych do transportu węgla - podała Agencja Reutera, powołując się na firmę, do której należał pociąg.