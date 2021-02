Pociąg przewożący paliwo zderzył się z ciężarówką

Do zderzenia pociągu wiozącego benzynę z ciężarówką na przejeździe kolejowym doszło we wtorek w amerykańskiej miejscowości Cameron w stanie Teksas. Policja musiała ewakuować okolicznych mieszkańców.

