Służby lotniskowe znalazły pistolet przemycany w surowym kurczaku. Pokazały niecodzienne zdjęcia

TSA pod swoim wpisem na Instagramie przypomniało, że na pokład samolotu nie można zabierać broni i amunicji. Odnotowało też, że do nietypowego odkrycia doszło na krótko przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku przypada 24 listopada. "To okres, w którym należy być wdzięcznym naszym funkcjonariuszom, że zawsze pracują w celu zapewnienia bezpieczeństwa" - czytamy we wpisie.