"Dziwaczny atak" siekierą na szlaban na parkingu lotniska. Pilot z zarzutami

Amerykańskie media piszą o "dziwacznym ataku", który został uchwycony przez jedną z lotniskowych kamer. Doszło do niego 2 sierpnia przed lotniskiem Denver International Airport w stanie Kolorado. Jak widać na udostępnionym przez CBS News nagraniu, mężczyzna w ubraniu pilota podszedł do parkingowego szlabanu, po czym zaczął uderzać w niego ostrzem siekiery. Po wielu uderzeniach szlaban ustąpił i spadł na ziemię. W dalszej części nagrania widzimy, że w pewnym momencie do agresora podeszło dwóch pracowników lotniska. Jednemu z nich udało się wyrwać mu siekierę z rąk, a następnie zakuć go w kajdanki i przekazać policji. CBS News zaznacza, że podczas "fizycznego starcia" nikt nie został poszkodowany.