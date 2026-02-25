Porzucony na lotnisku JetBlue znalazł nowy dom

Las Vegas. Porzucony pies na lotnisku Źródło: Policja w Las Vegas

W ubiegłym tygodniu media obiegła historia psa przywiązanego do stojaka do pomiaru bagażu na lotnisku w Las Vegas. Jak szybko ustalili policjanci, jego opiekunka nie dopełniła formalności wymaganych do podróżowania ze zwierzęciem i - gdy okazało się, że nie może z nim wejść na pokład - postanowiła go zostawić. Funkcjonariuszom powiedziała, że pies jest zaczipowany, co miało sugerować, że i tak kiedyś do niej wróci. Kobiecie postawiono już zarzuty porzucenia zwierzęcia oraz stawiania oporu podczas zatrzymania.

Pies porzucony na lotnisku w Las Vegas Źródło: LVMPD

Policjant adoptował JetBlue

Pies rasy goldendoodle został nazwany JetBlue - od linii lotniczych, przy bramkach której zostawiła go opiekunka. Jak informuje "The Washington Post", przez kilka dni był pod opieką pracowników portu lotniczego, później trafił do Retriever Rescue of Las Vegas - ośrodka, który zajmuje się ratowaniem psów. Według Danielle Roth, współzałożycielki ośrodka, wniosek o adopcję JetBlue złożyło ponad 2700 osób z całego świata.

Jednak tym, kto go ostatecznie adoptował, jest policjant, który interweniował na lotnisku po porzuceniu psiaka przez właścicielkę. Funkcjonariusz wraz z rodziną już od kilku miesięcy zabiegał o adopcję psa tej rasy.

Funkcjonariusz Skeeter Black i pies JetBlue Źródło: LVMPD

"Bon voyage, Jet Blue i witamy w nowym życiu, w którym będziesz kochany ponad wszystko przez funkcjonariusza Blacka i jego rodzinę" - napisali policjanci z Las Vegas.

Opracowała Ewa Żebrowska / am