Pies Nanuq zgubił się na Alasce. Przeszedł 240 kilometrów

Miesiąc później w Wales w zachodniej Alasce, 241 kilometrów od Savoonga, zdjęcia psa zamieszczono w internecie. - Mój tata wysłał mi SMS-a z informacją: " W Wales jest pies, który wygląda jak Nanuq. To nasz pies! Co on robi w Wales?" - opowiadała właścicielka Nanuqa, Mandy Iworrigan.