Do tej pory podobne próby podejmowano jedynie u osób w stanie śmierci mózgowej. Przełomowa operacja odbyła się 16 marca. Biorcą organu jest 62-letni Rick Slayman - poinformował Massachusetts General Hospital w Bostonie w treści wydanego w czwartek oświadczenia. Jak wskazano, zabieg zakończył się sukcesem, a mężczyzna będzie mógł najpewniej wkrótce zostać wypisany do domu. "Nasz sukces jest kulminacją kilku dekad pracy tysięcy naukowców i lekarzy. Czujemy się wdzięczni, mogąc odegrać znaczącą rolę w tym przełomowym wydarzeniu" - stwierdzono w treści komunikatu szpitala. Jak podkreślono zabieg nie byłby możliwy bez współpracy i wysiłku wielu zespołów specjalistów, nie odbyłby się też "gdyby nie odwaga" Ricka Slaymana.

Pierwsza osoba, której za życia przeszczepiono nerkę świni

Slayman z problemami nerek zmagał się od lat. W 2018 roku przyjął on przeszczep od zmarłego dawcy. Organ po pięciu latach zaczął jednak wykazywać oznaki niewydolności, z uwagi na co Amerykanin w 2023 roku musiał powrócić do regularnych dializ. Tym jednak zaczęły towarzyszyć nawracające powikłania, co znacząco obniżyło jakość jego życia. Lekarze z Massachusetts General Hospital zaproponowali mu więc możliwość poddania się pionierskiej operacji z wykorzystaniem nerki świni. Slayman przystał na ich pomysł. - Postrzegałem to nie tylko jako sposób na pomoc sobie, ale także jako sposób na danie nadziei tysiącom ludzi, którzy potrzebują przeszczepu, by przeżyć - powiedział 62-latek, cytowany na stronie szpitala.