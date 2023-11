Pierwszy lot B-21 Raider. Ta maszyna będzie trzonem sił bombowych lotnictwa USA

Najnowocześniejszy bombowiec świata

Bombowiec szóstej generacji

Z powodu objęcia programu tajemnicą nie są udzielane żadne szczegółowe informacje na temat nowych zastosowanych materiałów i rozwiązań, Amerykanie twierdzą jednak, że osiągnięty postęp jest bardzo duży. - Jeśli mówimy o wykrywalności (B-21), to jest to niesamowicie niska wykrywalność - zapewniała w ubiegłym roku Warden. - Usłyszysz go, ale naprawdę go nie zobaczysz - podkreślała.