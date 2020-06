CIA szuka pracowników w telewizyjnej reklamie

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza pokazała swoją pierwszą telewizyjną reklamę, która zachęca do wstąpienia w jej szeregi. Minutowy klip jest pokazywany na platformach streamingowych oraz na portalu YouTube.

Jak zauważa dziennik "New York Times", choć CIA reklamowała się dotąd i prowadziła rekrutację na wiele różnych sposobów, między innymi na uczelniach czy w internecie, to nigdy jeszcze nie robiła tego za pośrednictwem reklam telewizyjnych.

Konkurowanie z sektorem prywatnym

Agencja twierdzi, że publikacja reklamy nie jest spowodowana brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych rekrutów. Chętnych co roku są tysiące, a według CIA ubiegły rok był najbardziej udanym pod względem rekrutacji w historii Agencji. Mimo to wywiad musi konkurować o najzdolniejszych pracowników z sektorem prywatnym, zwłaszcza w przemyśle technologicznym.

Zdaniem cytowanych przez "New York Times" byłych oficerów CIA, sięgnięcie po nowe medium może być sposobem na dotarcie nie tylko do osób świeżo po studiach, ale i do ludzi mających już za sobą doświadczenie w pracy.