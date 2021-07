Pierwsza grupa afgańskich tłumaczy dotarła do USA. Biden: witajcie w domu

Administracja prezydenta USA poinformowała, że pierwszy samolot z ewakuowanymi afgańskimi tłumaczami i współpracownikami sił USA dotarł do Waszyngtonu. Na pokładzie maszyny było około 200 osób. "To ważny kamień milowy w wypełnianiu naszej obietnicy" - przekazał w oświadczeniu Joe Biden.

Samolot z Afganistanu wylądował w Waszyngtonie w piątek rano. Afgańczycy zostali przetransportowani do bazy wojskowej Fort Lee w Wirginii, gdzie będą czekać na ostateczne rozstrzygnięcie ich wniosków o specjalną wizę. Agencja Reutera podała, że ich pobyt może potrwać do siedmiu dni.

Jest to pierwszy z wielu planowanych lotów w ramach operacji Allies Refuge. W ciągu najbliższych dni do USA ma trafić kolejnych 700 tłumaczy i ich rodziny, którzy przeszli już weryfikację przez służby. Część z pozostałych trafi do amerykańskich baz poza USA, a także do krajów trzecich na czas oczekiwania na wydanie wiz.