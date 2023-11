Pięciolatek podczas kłótni śmiertelnie ranił brata bliźniaka

Do tragicznego zdarzenia doszło po południu 15 listopada w miejscowości Scotts Valley w Kalifornii. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, między dwoma 5-letnimi bliźniakami wywiązała się wówczas sprzeczka. W trakcie kłótni jeden z chłopców sięgnął po mały nóż kuchenny i ranił nim brata. Dziecka nie udało się uratować, zmarło po przewiezieniu do szpitala.

Pięciolatek zabił brata

ABC7 News informuje, że brak zarzutów nie jest jeszcze przesądzony. To, czy dzieci miały w czasie wypadku odpowiednią opiekę, zbada jeszcze prokurator okręgowy. - Biuro szeryfa zareagowało szybko i uznało, że nie jest to wynik zaniedbania. To sugeruje, iż rodzina zachowała się właściwie, że było to tylko jednorazowe, okropne, tragiczne zdarzenie - wstępnie przekazał stacji były prokurator Steven Clark.