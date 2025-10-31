Logo strona główna
Pięć osób z zarzutami po śmierci wnuka Roberta De Niro

|
Robert de Niro
Aktor Robert De Niro. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Nowojorska prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom w związku ze śmiercią wnuka Roberta De Niro i dwóch innych 19-latków, którzy zmarli wskutek przedawkowania narkotyków w 2023 roku. 
Kluczowe fakty:
  • O śmierci Leandra De Niro Rodrigueza poinformowała jego rodzina w lipcu 2023 roku.
  • Portal CNN podał miesiąc później, że 19-latek zmarł wskutek przyjęcia "toksycznej mieszanki" różnych substancji, m.in. fentanylu.
  • - Fentanyl niszczy życie i rozbija rodziny. Zatruwa nasze społeczności i jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi w naszym mieście - mówił Prokurator Okręgu Południowego Nowego Jorku Jay Clayton, informując o postawieniu zarzutów pięciu osobom.

Leandro De Niro Rodriguez zmarł w lipcu 2023 roku wskutek przedawkowania narkotyków. Władze łączą jego śmierć, a także Akiry Stein i niewymienionej z nazwiska ofiary - wszyscy w wielu 19 lat - z działalnością pięciu mężczyzn. Według nowojorskiej prokuratury prowadzili oni siatkę dystrybucji fentanylu, która sprzedawała młodym ludziom podrobione tabletki opioidowe na receptę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"To koszmar każdego rodzica"

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni sprzedali tysiące tabletek z fentanylem od stycznia do lipca 2023 roku. Prokurator Okręgu Południowego Nowego Jorku Jay Clayton poinformował o zarzutach podczas konferencji prasowej w czwartek.

- Mówiąc wprost, fentanyl niszczy życie i rozbija rodziny. Zatruwa nasze społeczności i jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi w naszym mieście - podkreślił Clayton. - Tragiczne zgony to koszmar każdego rodzica. Te zgony pokazują, jak handel narkotykami wpływa na ofiary z różnych środowisk - dodał. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Baron fentanylowy w rękach policji

Baron fentanylowy w rękach policji

Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"

Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"

Śmierć wnuka Roberta De Niro

Leandro De Niro Rodriguez zmarł latem 2023 roku. Jego matka Drena De Niro poinformowała o śmierci 19-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Mój piękny, słodki aniele. Kochałam Cię miłością, której nie wyrażają słowa, od chwili, gdy poczułam cię w moim brzuchu. Byłeś moją radością, moim sercem, wszystkim, co w moim życiu było czyste i prawdziwe" - napisała przybrana córka Roberta De Niro na Instagramie.

Robert De Niro krótko po śmierci wnuka wydał oświadczenie. "Jestem głęboko zasmucony odejściem mojego ukochanego wnuka Leo. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za kondolencje. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli opłakiwać stratę Leo" - przekazał aktor.

Portal CNN, powołując się na informacje uzyskane w nowojorskim biurze medycyny sądowej w sierpniu 2023 roku podał, że 19-latek zmarł wskutek przyjęcia "toksycznej mieszanki fentanylu, bromazolamu, alprazolamu, 7-aminoclonazepamu, ketaminy i kokainy".

List od matki De Niro Rodrigueza

W czwartek Drena De Niro udostępniła na Instagramie nagranie z małym Leandro, na którym chłopiec mówi: "Nie możesz napisać słowa 'miłość' bez Leo". Nagranie pierwotnie zostało zamieszczone na stronie The Leandro De Niro Rodriguez Foundation, fundacji, która - jak dowiadujemy się z jej strony - "zapewnia młodym ludziom i ich rodzinom informacje, zasoby i wsparcie, których potrzebują, aby czuć się bezpiecznie".

Na stronie fundacji znajduje się "List od matki, która wie" autorstwa Dreny De Niro. "Modlę się, aby bezsensowne zgony i zniszczenia spowodowane przez fentanyl i nielegalne substancje pewnego dnia stały się przeszłością" - pisze w nim matka De Niro Rodrigueza.

33 min
"24 godziny później już nie żył"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"24 godziny później już nie żył"

Wywiad medyczny

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: BBC, ENEX, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 4.murat / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
USANarkotyki
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
