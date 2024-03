Peter Navarro, były doradca Donalda Trumpa, zgłosił się do więzienia federalnego w Miami, przechodząc do historii jako pierwszy były urzędnik Białego Domu skazany na karę więzienia za odmowę składania zeznań. Navarro został skazany na cztery miesiące więzienia za odmowę zastosowania się do wezwania komisji specjalnej Izby Reprezentantów, która badała okoliczności ataku na Kapitol USA z dnia 6 stycznia 2021 roku.