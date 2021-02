W prawyborach walczył z Bidenem o nominację, teraz został sekretarzem transportu

Po zatwierdzeniu przez Senat stanowisko sekretarza transportu USA objął we wtorek Pete Buttigieg. Jego kandydaturę wysunął prezydent Joe Biden. W gestii szefa resortu będzie m.in. nadzór nad rurociągami i bezpieczeństwo transportu w czasie pandemii.

Przedstawiciel umiarkowanego nurtu w partii

Nominując go na szefa resortu, Biden napisał w oświadczeniu: "Mianuję go sekretarzem transportu, ponieważ to stanowisko skupia w sobie wiele wyzwań i możliwości, które stoją przed nami". Podkreślił, że wierzy, iż Buttigieg wykona swoją pracę ze "skupieniem, moralnością i śmiałą wizją".