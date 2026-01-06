Pentagon zapowiedział zdegradowanie senatora za "podżeganie do buntu"

Mark Kelly w 2022 roku Źródło: Archiwum Reuters

"W odpowiedzi na podżegające do buntu wypowiedzi senatora Marka Kelly'ego - i jego schemat lekkomyślnego postępowania - Departament Wojny podejmuje działania administracyjne przeciwko kapitanowi Marynarki Wojennej (w stanie spoczynku) Markowi E. Kelly'emu" - zapowiedział na platformie X szef Pentagonu Pete Hegseth.

"Departament wszczął postępowanie w sprawie ustalenia stopnia emerytalnego (...) a obniżenie jego stopnia emerytalnego skutkowało odpowiednim obniżeniem emerytury" - napisał sekretarz.

Zapowiedział, że nowy stopień wojskowy senatora zostanie ustalony w ciągu 45 dni. Ogłosił również formalną naganę dla Kelly'ego oraz zagroził, że jeśli polityk nadal będzie kontynuował swoje zachowanie, mogą czekać go dalsze konsekwencje.

Apel demokratów do żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu

Sprawa ma związek z filmem zamieszczonym w listopadzie przez grupę polityków Partii Demokratycznej, w którym wezwali oni żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu do nieprzestrzegania nielegalnych rozkazów. Kelly był jednym z kilku weteranów wojskowych, którzy w nim wystąpili.

Odezwa demokratów wywołała gwałtowne reakcje prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżył ich o zdradę i bunt, wezwał do ich "zamknięcia", a nawet sugerował, że zasługują na śmierć.

Jak tłumaczyli Kelly i inni autorzy filmu, ich apel miał na celu uświadomienie żołnierzom, że według prawa muszą odmówić wykonywania nielegalnych rozkazów.

Choć nie wymienili oni żadnych konkretnych przykładów takich nielegalnych rozkazów wydanych przez Trumpa, tłumaczyli, że wiele jego wypowiedzi, między innymi o strzelaniu do demonstrantów, może wskazywać na takie niebezpieczeństwo.

Kelly jest byłym pilotem myśliwców w Marynarce Wojennej oraz astronautą NASA. Jest też wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na prezydenta w wyborach 2028 roku.

