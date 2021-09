Pentagon będzie analizować swoje działania w Afganistanie

Pentagon: USA będą analizować swoje działania w Afganistanie

Odnosząc się do współpracy wojskowych USA z talibami podczas ewakuacji, generał ocenił, że była ona "wąska" i dotyczyła tylko ewakuacji. - Na wojnie robisz to, co musisz, nie to, co chcesz - powiedział. Jednocześnie nie wykluczył przyszłej współpracy z talibami w walce przeciwko dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie.