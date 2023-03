Pentagon: Rosjanie nie posuwają się do przodu

Republikanie pytają o wsparcie dla Ukrainy

Część republikanów, których partia przejęła w styczniu kontrolę nad Izbą Reprezentantów, wyraziła sceptycyzm co do celowości i wykorzystania środków przekazanych rządowi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Niektórzy członkowie partii blisko związani z byłym prezydentem Donaldem Trumpem wezwali do zaprzestania pomocy, chociaż liderzy partii w Kongresie opowiadają się za dalszym poparciem dla Kijowa.

Komisje Izby Reprezentantów pod przewodnictwem republikanów przeprowadziły we wtorek dwa przesłuchania w sprawie pomocy, podczas których urzędnicy Pentagonu opisali audyty przekazanego sprzętu wojskowego.

- Nasza ocena jest taka, że jeśli niektóre z tych systemów zostały przekierowane, to przez Rosjan, którzy je przejęli na polu bitwy, co zawsze się zdarza, ale nie ma dowodów na to, że Ukraińcy kierują je na czarny rynek - powiedział Kahl.