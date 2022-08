Jest nowy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy

Colin Kahl, podsekretarz obrony USA do spraw politycznych w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej, przedstawiając nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, powiedział, że jest on kluczowy, by pomóc Ukrainie odeprzeć rosyjską ofensywę na wschodzie, a także by odpowiedzieć na ewolucję sytuacji na południu i w innych regionach Ukrainy.