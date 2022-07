Pentagon ogłasza kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, obejmuje systemy obrony powietrznej NASAMS

Jak podał w komunikacie resort obrony USA, w ogłoszonym nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 820 milionów dolarów są dwa systemy NASAMS, cztery radary przeciwartyleryjskie, do 150 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz "dodatkowa amunicja" do mobilnych systemów artylerii rakietowej HIMARS o wartości 50 mln dolarów.

NASAMS to rakietowy system obrony powietrznej średniego zasięgu produkowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon i norweski Kongsberg. Używa on standardowych amerykańskich rakiet powietrze-powietrze przystosowanych do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Jest używany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.