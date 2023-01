Pentagon nie przekaże jeszcze Ukrainie czołgów Abrams. Politico: kolejny pakiet pomocy może zawierać Strykery

Zastępca sekretarza obrony USA ds. politycznych Colin Kahl, który wrócił z podróży do Kijowa, powiedział, że na razie Pentagon nie jest gotowy przekazać Ukrainie czołgów Abrams. – To bardzo skomplikowany sprzęt. Drogi. Trudny do opanowania podczas szkolenia – podkreślił.

We wtorek, podczas wizyty na Ukrainie Kahl powiedział, że Stany Zjednoczone uznają potrzebę Ukrainy, która chce dysponować uzbrojeniem zdolnym do rażenia przeciwnika poza linią frontu i powinny myśleć o tym, jak jej w tym pomóc.

Czołgi Abrams U.S. Marine Corps Photo by Cpl. Sara A. Medina, III MEF Combat Camera/Released

Pytany o możliwość przekazania Ukrainie czołgów Abrams, odpowiedział, że "nie jest jasne, czy to najlepsza odpowiedź na to wyzwanie. Dlatego będziemy nadal rozważać jakie ciężkie pojazdy, w tym czołgi, można z sensem przekazać Ukrainie, tak by na czas dostała ich odpowiednią liczbę i by zapewnić ich wsparcie".