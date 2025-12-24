Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybuchy i pożar w domu opieki dla seniorów. Są ofiary, szukają zaginionych

W domu opieki dla seniorów w Pensylwanii doszło do eksplozji
W domu opieki dla seniorów w Pensylwanii doszło do eksplozji. Dwie osoby nie żyją
Źródło: Reuters
W domu opieki dla seniorów w stanie Pensylwania doszło do eksplozji i pożaru. Jak poinformował komendant straży pożarnej hrabstwa Kevin Dippolito, w czasie akcji ratunkowej czuć było "silny zapach gazu".

We wtorek w domu opieki dla seniorów Silver Lake w hrabstwie Bristol w Pensylwanii, około 30 kilometrów na północny wschód od Filadelfii, doszło do dwóch eksplozji i pożaru. Służby ratunkowe otrzymały pierwsze zgłoszenie o wybuchu krótko po godzinie 14 czasu lokalnego (20 czasu polskiego).

Komendant straży pożarnej hrabstwa Kevin Dippolito poinformował, że w zdarzeniu zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć uznano za zaginione. Przekazał również, że nieokreślona dotąd liczba ocalałych została ranna. Dodał, że wielu pacjentów i pracowników placówki było początkowo uwięzionych w zburzonej części budynku. Udało się ich jednak uratować.

- Wynieśliśmy wszystkich, których mogliśmy znaleźć, których mogliśmy zobaczyć i opuściliśmy budynek - opowiadał Dippolito.

W domu opieki dla seniorów w Pensylwanii doszło do eksplozji
W domu opieki dla seniorów w Pensylwanii doszło do eksplozji
Źródło: Reuters

"Silny zapach gazu" i kolejna eksplozja

Z relacji Dippolito wynika też, że strażacy wycofywali się ze świadomością, że "wokół nich unosi się silny zapach gazu". Następnie - w zaledwie 30 sekund po wyprowadzeniu ostatnich osób z budynku - doszło do drugiej eksplozji, która spowodowała szybkie rozprzestrzenienie się ognia.

Wyciek gazu i potężna eksplozja. Wszystko nagrała kamera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyciek gazu i potężna eksplozja. Wszystko nagrała kamera

Gubernator stanu Josh Shapiro, który pojawił się na miejscu wraz z ratownikami, poinformował, że służby "nadal prowadzą akcję ratunkową" i usuwają gruzy.

Do przeszukiwania gruzów wykorzystywano sonar i psy tropiące. Shapiro poinformował również, że dom opieki ma nowych właścicieli, a 10 grudnia Departament Zdrowia Pensylwanii spotkał się z nimi, by omówić plany modernizacji obiektu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAWybuch gazu
Czytaj także:
19-latkowi grozi dożywocie
Tragiczny wypadek w Opolskiem. Nie żyje sześć osób
Opole
Przemoc domowa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami
WARSZAWA
Blokada zakładana przez strażników miejskich
Sam zdjął blokadę z koła, grozi mu surowa kara
WARSZAWA
imageTitle
Wielki powrót do ekstraklasy. Zaskakujący kierunek
Najnowsze
AfD
"Zadania, jakie powierzył Kreml"? Politycy AfD pod lupą po tysiącach dziwnych interpelacji
Świat
Donald Trump
Trump atakuje czołową amerykańską gazetę. "Są prawdziwym wrogiem narodu"
Świat
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Gdzie jest święty Mikołaj? Śledź z nami jego trasę
METEO
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
METEO
Bożonarodzeniowe choinki
Choinki w roli głównej. Jak wyglądają u was?
Najnowsze
Henryka Mościcka-Dendys przekazała ambasadorowi Francji w Polsce dokument ratyfikacji traktatu polsko-francuskiego
MSZ przekazało ambasadorowi dokument ratyfikacji traktatu polsko-francuskiego
Polska
imageTitle
Specjalnie życzenia Igi Świątek dla widzów Eurosportu
Najnowsze
Kanadyjski żołnierz
Władze pytają pisarzy o możliwe scenariusze zagrożeń wojennych
Świat
Untitled-1
Ostatnie godziny pracy przed świętami. W Wigilię kurierzy nie dostarczą przesyłek
Polska
CV22-Osprey
Media: USA ściągają w pobliże Wenezueli sprzęt do operacji specjalnych
Świat
Szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad
Katastrofa odrzutowca. Nie żyje głównodowodzący armii
Świat
W Turcji doszło do katastrofy samolotu
Katastrofa odrzutowca, akta Epsteina, ustawa specjalna we Francji
TO WARTO WIEDZIEĆ
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
METEO
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
BIZNES
Michael Randrianirina, nowy przywódca Madagaskaru
Rosjanie wylądowali z bronią na Madagaskarze
Świat
Opady marznące, oblodzenie
Marznące opady. Kiedy zrobi się ślisko?
METEO
imageTitle
Fatalna kontuzja siatkarki. Krzyczała z bólu
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
METEO
imageTitle
Venus Williams wyszła za mąż
EUROSPORT
23 1825 tj cl-0024
"Zawsze jest strach, ale Ukraińcy wracają do domu w jakichkolwiek warunkach"
Polska
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
BIZNES
23 2000 kropka gosc-0021
Wójcik w "Kropce nad i" o decyzji Nawrockiego: trochę mnie zdziwiła, no, ale jest lokatorem
Polska
imageTitle
Reprezentant Norwegii znaleziony martwy podczas zgrupowania
EUROSPORT
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Podział w Pałacu Prezydenckim. Cenckiewicz miał być już na wylocie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica