Wybuchy i pożar w domu opieki dla seniorów. Są ofiary, szukają zaginionych

W domu opieki dla seniorów w Pensylwanii doszło do eksplozji. Dwie osoby nie żyją

We wtorek w domu opieki dla seniorów Silver Lake w hrabstwie Bristol w Pensylwanii, około 30 kilometrów na północny wschód od Filadelfii, doszło do dwóch eksplozji i pożaru. Służby ratunkowe otrzymały pierwsze zgłoszenie o wybuchu krótko po godzinie 14 czasu lokalnego (20 czasu polskiego).

Komendant straży pożarnej hrabstwa Kevin Dippolito poinformował, że w zdarzeniu zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć uznano za zaginione. Przekazał również, że nieokreślona dotąd liczba ocalałych została ranna. Dodał, że wielu pacjentów i pracowników placówki było początkowo uwięzionych w zburzonej części budynku. Udało się ich jednak uratować.

- Wynieśliśmy wszystkich, których mogliśmy znaleźć, których mogliśmy zobaczyć i opuściliśmy budynek - opowiadał Dippolito.

"Silny zapach gazu" i kolejna eksplozja

Z relacji Dippolito wynika też, że strażacy wycofywali się ze świadomością, że "wokół nich unosi się silny zapach gazu". Następnie - w zaledwie 30 sekund po wyprowadzeniu ostatnich osób z budynku - doszło do drugiej eksplozji, która spowodowała szybkie rozprzestrzenienie się ognia.

Gubernator stanu Josh Shapiro, który pojawił się na miejscu wraz z ratownikami, poinformował, że służby "nadal prowadzą akcję ratunkową" i usuwają gruzy.

Do przeszukiwania gruzów wykorzystywano sonar i psy tropiące. Shapiro poinformował również, że dom opieki ma nowych właścicieli, a 10 grudnia Departament Zdrowia Pensylwanii spotkał się z nimi, by omówić plany modernizacji obiektu.

