Jest "zdesperowany, niebezpieczny i prawdopodobnie wyczerpany". Ostatniej nocy był widziany dwukrotnie

W zeszłym miesiącu Cavalcante został skazany na dożywocie za zabicie byłej dziewczyny. US Marshals Service (rządowa agencja zajmująca się m.in. poszukiwaniem więziennych zbiegów) oferuje nagrodę w wysokości 10 tysiący dolarów za informacje mogące doprowadzić do jego schwytania.

Policja wcześniej skupiała swoje działania na gęsto zalesionym obszarze w promieniu 3,2 km od więzienia hrabstwa Chester w West Chester. Do wtorku obszar poszukiwań został rozszerzony po tym - w poniedziałek wieczorem Cavalcante został bowien dwukrotnie zarejestrowany przez monitoring w pobliskim Longwood Gardens.

Na zdjęciach z kamer przemysłowych widać Cavalcante spacerującego przez zarośla z torbą przewieszoną przez ramię. Na niektórych nagraniach widać go również ubranego w ciemną bluzę z kapturem.

Robert Clark, przełożony grupy zadaniowej US Marshals Service we wschodniej Pensylwanii, powiedział telewizji CBS, że Cavalante jest "zdesperowany, niebezpieczny i prawdopodobnie wyczerpany".

Prawdopodobnie porusza się nocą, a w ciągu dnia ukrywa w obszarze porośniętym gęstą roślinnością. W okolicy znajduje się także wiele możliwych kryjówek, takich jak szopy, co utrudniają służbom poszukiwania.

Służby puszczają nagranie z wiadomością od jego matki

W poszukiwaniach Cavalcante urzędnicy korzystają z technologii termowizyjnej, a także dronów i psów. Uzyskano także federalny nakaz aresztowania na wypadek próby ucieczki do stanów Delaware lub Maryland. W dwóch okręgach szkolnych w obszarze poszukiwań odwołano we wtorek zajęcia.

W poniedziałek władze zaczęły używać helikopterów i wozów patrolowych do emitowania wiadomości nagranej przez mieszkającą w Brazylii matkę Cavalcante, która wzywa go do poddania się.