Pęknięty filar kolejki górskiej, w wagonikach ludzie

Dochodzenie przeprowadzone przez Departament Pracy Karoliny Północnej (NCDOL) wykazało jednak, że pęknięcie filaru było widoczne na co najmniej tydzień przed wyłączeniem kolejki z użytku - przekazał Josh Dobson z NCDOL, cytowany w poniedziałek przez portal USA Today. Jak zaznaczył, władze wciąż badają, w jaki sposób doszło do pęknięcia filaru i dlaczego kolejka pozostawała otwarta, kiedy uszkodzenie było widoczne. - Przeznaczymy na to tyle czasu, ile należy - dodał Dobson.