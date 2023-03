Biden zakazał rządowym agencjom używania komercyjnego oprogramowania szpiegowskiego

Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze zakazujące stosowania narzędzia wykorzystywanego przez autokracje i niektóre demokracje do szpiegowania opozycjonistów, obrońców praw człowieka i dziennikarzy - poinformował w poniedziałek "New York Times", powołując się na oświadczenie Białego Domu.

Jak powiedział podczas briefingu przedstawiającego inicjatywę wysoki rangą przedstawiciel administracji, ruch ma być "demonstracją przywództwa USA oraz zobowiązaniem do zwalczania nadużyć komercyjnych programów szpiegowskich i innych technologii inwigilacyjnych".

Decyzja miała być pokłosiem rozpoczętej jeszcze w 2021 roku analizy w Białym Domu dotyczącej niebezpieczeństw wynikających z rozprzestrzeniania się komercyjnych programów szpiegowskich, takich jak Pegasus izraelskiej firmy NSO. Za pomocą tego oprogramowania dokonano włamań do telefonów kilku amerykańskich dyplomatów.

Biały Dom: rządy demokratyczne inwigilowały swoich obywateli

To doprowadziło do wprowadzenia sankcji na NSO i innych producentów podobnego oprogramowania. Jednak amerykańskie prawo dotąd nie zakazywało używania tych programów przez rządowe agencje, mimo że zdaniem Białego Domu, ich użytek wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak zeznał w ubiegłym roku w Kongresie szef FBI Christopher Wray, jego służba zakupiła licencję na Pegasusa, ale zaznaczył, że służył on celom "badawczym" i nie został użyty w śledztwach Biura. FBI posiadało też podobny program, również wyprodukowany przez NSO, o nazwie Phantom.

Jak zaznaczył Biały Dom, ogłoszenie ma związek z rozpoczynającym się we wtorek drugim Szczytem dla Demokracji organizowanym przez USA. Jak napisano w oświadczeniu, nadużywanie komercyjnych narzędzi inwigilacyjnych nie jest ograniczone do autorytarnych reżimów, a również rządy demokratyczne używały spyware do inwigilacji swoich obywateli bez odpowiedniej legalnej autoryzacji, zabezpieczeń i nadzoru".