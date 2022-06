Mąż Nancy Pelosi oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu

Mąż demokratycznej przewodniczącej amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi został formalnie oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Do wypadku z jego udziałem doszło pod koniec maja, nikt nie ucierpiał.

Do wypadku doszło 28 maja, po godzinie 22 czasu lokalnego na skrzyżowaniu State Route 29 i Oakville Cross Road w kalifornijskiej Napie. Z pobranej 32 minuty po północy próbki wynikało, że Pelosi miał we krwi 0,082 promila alkoholu. Prawo stanu Kalifornia zezwala na prowadzenie samochodu z 0,08 promila alkoholu we krwi.