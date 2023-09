Policja: poranił nożem żonę i dzieci, potem wzniecił w domu pożar. Pastor z zarzutami

Pastor z Shawnee w amerykańskim stanie Kansas usłyszał sześć zarzutów - pięć usiłowania zabójstwa i jeden podpalenia z ryzykiem powstania uszczerbku na zdrowiu. Postawiono je duchownemu po tym, jak jego żona i pięcioro dzieci trafili do szpitala, informuje miejscowa policja. Oskarżony na co dzień pracuje z dziećmi. Na stronie internetowej kościoła, gdzie jest pastorem, opisano go jako "duże dziecko, które uwielbia uczyć małe dzieci o Jezusie".