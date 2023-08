Pascale Ferrier wysłała truciznę Donaldowi Trumpowi. Została skazana na 22 lata więzienia

Pascale Ferrier została skazana na 22 lata więzienia za wysyłanie listów zawierających truciznę. Jej przesyłki z rycyną były adresowane między innymi do Donalda Trumpa, gdy był prezydentem. 56-latka przyznała się już wcześniej do winy. Teraz przed sądem mówiła, że "uważa się za aktywistkę, a nie za terrorystkę".

"Zabójcza koperta" zaadresowana do Donalda Trumpa została przechwycona we wrześniu 2020 roku, zanim dotarła do Białego Domu.

W styczniu 56-letnia kobieta, która posiada podwójne obywatelsko francuskie i kanadyjskie, przyznała się do zarzutów związanych z wykorzystaniem broni biologicznej i zgodziła z wydanym wyrokiem w ramach zawartej wtedy ugody. W czwartek formalnie został on ogłoszony w sądzie. Tego dnia w obszernym wystąpieniu przez sądem Pascale Ferrier nie okazywała skruchy, ale powiedziała, że żałuje, iż jej plan się nie powiódł i że "nie mogła powstrzymać Trumpa".

- Uważam się za aktywistkę, a nie za terrorystkę - dodała. - Chcę znaleźć pokojowe sposoby osiągnięcia moich celów - mówiła.

22 lata więzienia za "potencjalnie śmiertelne" działanie

FBI znalazło jej odciski palców w liście do Trumpa, w którym nakłaniano go do wycofania się z wyścigu prezydenckiego jesienią 2020 roku.

Sędzia okręgowa Dabney Friedrich skazała Ferrier na 262 miesiące - trochę ponad 22 lata - więzienia. Po odbyciu kary zostanie deportowana ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli kiedykolwiek wróci do USA, grozi jej dożywotni nadzór.

Sędzia Friedrich argumentowała, że działania Kanadyjki były "potencjalnie śmiertelne". - Były szkodliwe dla ciebie, szkodliwe dla społeczeństwa, szkodliwe dla potencjalnych ofiar - oświadczyła, zwracając się do kobiety.

Pisała, że "jeśli to nie zadziała, znajdzie lepszy przepis na inną truciznę"

Przyznała się również do wysyłania podobnych skażonych listów do ośmiu funkcjonariuszy organów ścigania w Teksasie. W 2019 roku Pascale Ferrier została zatrzymana na około 10 tygodni za nielegalne posiadanie broni i prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Właśnie tych ośmiu funkcjonariuszy obwiniała za to zatrzymanie.

Listy, które wysyłała kobieta, zawierały odniesienia do "specjalnego prezentu", a w ich treści było napisane: "Jeśli to nie zadziała, znajdę lepszy przepis na inną truciznę" - wynika dokumentów sądowych. W kilku listach Ferrier napisała też: "Mogę użyć mojego pistoletu, kiedy będę w stanie przyjść".

W korespondencji do Trumpa Ferrier napisała natomiast: "Zrujnujesz Stany Zjednoczone i doprowadzisz je do katastrofy. Mam kuzynów w USA, więc nie chcę kolejnych 4 lat z tobą jako prezydentem. Poddaj się i wycofaj swoje zgłoszenie w tych wyborach".

Rycynę wyrabiała w domu

Ferrier została aresztowana przy przekraczaniu granicy z Buffalo w stanie Nowy Jork we wrześniu 2020 roku. Miała przy sobie broń, nóż i amunicję.

Później przyznała się do wyrabiania rycyny, która jest trucizną, w swoim domu w Quebecu i umieszczenia jej w kopercie z listem.

Na rycynę nie opracowano do tej pory antidotum. Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), w zależności od dawki może ona spowodować śmierć w ciągu 36 do 72 godzin.

Podobna historia zdarzyła się w 2014 roku, gdy mieszkaniec Mississippi został skazany na 25 lat więzienia za wysłanie listów z rycyną do ówczesnego prezydenta Baracka Obamy i innych urzędników.

