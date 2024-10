Do incydentu w dwusilnikowym, turbośmigłowym samolocie Super King Air 350ER doszło w piątek. Pracownicy Urzędu do spraw Ceł i Ochrony Granic udzielili instrukcji pasażerowi, który był zaznajomiony z kierowaniem samolotem, lecz nie miał licencji pilota. Umożliwiło mu to bezpieczne lądowanie na lotnisku Meadows Field w Bakersfield w Kalifornii.